ميسي يختار مرشحه المفضل لجائزة الكرة الذهبية

اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، مرشحه المفضل لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2024.

وغاب ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، وهي الثامنة له في مسيرته، عن قائمة المرشحين للجائزة هذا العام.

ولم يذكر الدولي الأرجنتيني ثنائي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام، الفائزين بدوري أبطال أوروبا، بل اختار مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين.

وقال نجم برشلونة السابق "لقد قدم موسما عاما رائعا، وسجل هدفا في المباراة النهائية، وكان هداف كوبا أميركا. إنه يستحق الكرة الذهبية أكثر من أي شخص آخر. أتمنى أن يفوز (لاوتارو) مارتينيز بالكرة الذهبية".

🇦🇷👀🏆 Messi backs Lautaro for Ballon D’Or

"Lautaro deserves the Ballon D’Or more than anyone. He had a spectacular year, he scored a goal in the final, he was the top scorer in Copa America." – Messi

"I don’t know if I deserve to win the Ballon D’Or but after the spectacular… pic.twitter.com/c0GqmeLNCd

