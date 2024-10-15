تقارير: توخيل المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا

ذكرت شبكة سكاي سبورتس نيوز اليوم الثلاثاء أن توماس توخيل المدرب السابق لتشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وقع عقدا ليصبح المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا.

وسيصبح الألماني توخيل ثالث مدرب أجنبي يتولى مسؤولية منتخب إنجلترا عقب السويدي سفين-جوران إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو.

وتأتي هذه الأخبار عقب تقارير أخرى تحدثت عن سؤال الاتحاد الإنجليزي لمدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا عن مدى رغبته بتسلم المهام الفنية لمنتخب "الأسود الثلاثة".

وكان توخل (51 عاما) قاد تشلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2021 قبل إقالته في العام التالي.