السودان يضع قدما في الأمم الأفريقية بفوز ثمين على غانا

اقترب منتخب السودان من التأهل لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 بفوزه الثمين 2-صفر على غانا.

سجل السودان هدفين في غضون 3 دقائق بالشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه غانا على ملعب شهداء بنينا في ليبيا اليوم الثلاثاء ويقترب من التأهل لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 في المغرب.

ورفع السودان رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات، متأخرا بفارق نقطتين عن أنغولا متصدرة المجموعة السادسة التي خاضت 3 مباريات.

وأصبحت غانا في موقف لا تحسد عليه، بعدما تجمد رصيدها عند نقطتين لتواجه بطلة أفريقيا 4 مرات شبح عدم التأهل للبطولة.

وفرض السودان سيطرته منذ البداية، وكاد يسجل مبكرا عن طريق فرصتين من أبو بكر عيسى وسيف الدين مالك (تيري).

ونجح أحمد حامد في منح السودان التقدم في الدقيقة 62 بعدما تابع تسديدة تيري المرتدة من القائم الأيمن.

ولم تتوقف احتفالات الجماهير السودانية في مدينة بنغازي، حيث أقيمت المباراة بسبب ظروف الحرب في السودان، حتى نجح محمد عبد الرحمن في تسجيل هدف ضمان الفوز بتسديدة عند انفراده بالمرمى.

ويحل السودان، الذي يحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل لكأس الأمم، ضيفا على النيجر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.