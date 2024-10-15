الكاف يقرر إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا بتصفيات كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 إلى حين البت في أحداثها من قبل لجنة الانضباط.

ونشر الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحته بمنصة فيسبوك، نص خطاب إلغاء اللقاء الذي تلقاه من نظيره الأفريقي، والذي جاء فيه، إن "مباراة ليبيا ونيجيريا ضمن التصفيات الأفريقية بالمغرب 2025 لن تُلعب حسب ما كان مجدولا لها"، نظرا لـ"الأحداث التي صاحبتها وأدت إلى مغادرة المنتخب النيجيري ليبيا".

وطلب الاتحاد الأفريقي من الاتحاد الليبي "إبلاغ كل الأطراف ذات العلاقة بهذا القرار".

وتابع الكاف "الإدارات المختصة بالاتحاد الأفريقي سترسل قرارا بالخصوص لكل الأطراف ذات العلاقة إذا تم استكمال التحقيق" في الأحداث التي صاحبت تلك المباراة.

وكان من المقرر إقامة اللقاء بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقرر أن يستضيفها المغرب عام 2025.

وقبل أن يقرر منتخب نيجيريا عدم لعب المباراة ومغادرة ليبيا الاثنين احتجاجا على ما قال إنه بسبب بقاء الفريق في مطار مهجور لأكثر من 16 ساعة، ويبعد بنحو 250 كيلومترا عن وجهتهم الأصلية (بنغازي).

في حين أدان وزير الرياضة النيجيري جون إينوه هذه الحادثة، بقوله "ندين بشدة المعاملة البغيضة التي تعرض لها لاعبو ومسؤولو المنتخب الوطني الأول. وكان المنتخب الوطني في طريقه جوا إلى بنغازي، لكن تم تحويل رحلته حين الاقتراب من وجهته الأصلية إلى مطار الأبرق الذي يبعد ساعات عن بنغازي".

وأضاف في بيان أمس الاثنين "ظل أفراد الوفد دون رعاية لمدة تزيد على 15 ساعة تقريبا منذ وصولهم، دون طعام ولا سكن، وتُركوا في بيئة موبوءة بالبعوض، وتم تطويقهم من قِبل الأمن الليبي، حتى لا يخرجوا من المطار".

من جانبه، قال الاتحاد الليبي لكرة القدم إن الحادث لم يكن متعمدا، وحث نيجيريا على تفهم الموقف.

وأضاف عبر بيان الاثنين "نحن نحترم بشدة نظراءنا النيجيريين، ونريد أن نطمئنهم أن تحويل مسار رحلتهم لم يكن مقصودا. فالاضطرابات يمكن أن تحدث بسبب بروتوكولات الحركة الجوية الروتينية أو الضوابط الأمنية أو غيرها من التحديات اللوجيستية".

وتابع "نرفض بشدة أي ادعاءات تشير إلى وجود شيء غير نزيه أو تخريب في هذا الموقف. ونأمل أن يتم حل سوء التفاهم هذا بالتفاهم والنوايا الطيبة".

أما الاتحاد الأفريقي فقرر، الاثنين، فتح تحقيق في أحداث المباراة.

وكان منتخب (النسور) هزم ضيفه الليبي بهدف نظيف -الجمعة الماضي- في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، في حين تجمد رصيد منتخب ليبيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة إلى النهائيات التي تضم 24 منتخبا.