نادٍ جزائري يتهم رئيس رابطة دوري المحترفين بـ"تصفية الحسابات والانتقام"

اتهم نادي شبيبة الساورة الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رئيس رابطة دوري المحترفين أمين مسلو، بـ"تصفية حساباته الشخصية مع الفريق والانتقام منه" عبر لجنة الانضباط.

كانت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين قررت، أمس الاثنين، إيقاف كل من مراد بلخضر، وعبد الوهاب حسيني، وهما المدير العام والمنسق الإعلامي لشبيبة الساورة على التوالي، لعام كامل مع تغريم كل واحد منهما 1500 دولار، لإخلالهما بواجب التحفظ، والمس بشرف وكرامة واعتبار الهيئات الرياضية.

وذكر شبيبة الساورة، في بيان له، أن لجنة الانضباط تقوم بتصفية حسابات رئيسها (أمين مسلو) الشخصية مع إدارة شبيبة الساورة التي دافعت عن حق الفريق جراء الأخطاء التحكيمية.

وأدانت إدارة شبيبة الساورة بشدة ما سمته "الطريقة المسيئة التي انتقم بها رئيس رابطة الدوري ولجنة الانضباط"، ملمحة للاستئناف في قرار العقوبة على مستوى لجنة الطعون للاتحاد الجزائري للعبة.

يذكر أن العقوبة نفسها سلطت على يزيد غريري المنسق الإعلامي لنادي اتحاد بسكرة.