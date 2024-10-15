بالفيديو.. مظاهرات داعمة لفلسطين في إيطاليا قبل هزيمة إسرائيل بدوري أمم أوروبا

تظاهرت جماهير إيطالية، مساء أمس الاثنين، في مدينة أوديني دعما لفلسطين ورفضا لمواجهة منتخبها الوطني لكرة القدم مع ضيفه الإسرائيلي، تنديدا باستمرار عدوانه على قطاع غزة ولبنان.

وأظهرت مقاطع مصورة، شاركها ناشطون عبر المنصات وحسابات محلية، الإقبال الذي شهدته المظاهرة الرافضة للمواجهة التي تدخل ضمن إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، احتجاجا على استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب "الإبادة الجماعية" على غزة والعدوان على لبنان.

وحمّل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات ضد إسرائيل.

وانتهت المباراة التي أُقيمت على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا" بفوز أصحاب الأرض 4-1، لتتصدر إيطاليا المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متقدمة بنقطة على فرنسا.

الهزيمة أبقت على منتخب إسرائيل متذيلا للمجموعة دون أي نقطة، وبـ4 هزائم في 4 مباريات خاضها حتى الآن.