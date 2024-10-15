شاهد.. هدف عادل من منتصف الملعب يحسم تأهل مصر لأمم أفريقيا

سجل إبراهيم عادل هدفا قرب خط منتصف الملعب ليقود مصر للفوز 1-صفر على مضيفتها موريتانيا ويضمن تأهل مصر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 اليوم الثلاثاء.

ورفعت مصر رصيدها إلى 12 نقطة بعد 4 مباريات في صدارة المجموعة الثالثة.

ولم تشهد المباراة العديد من الفرص وتراجعت مصر، في غياب القائد محمد صلاح، واستقر اللعب في منتصف الملعب، حتى نجح البديل عادل في تسجيل هدف الفوز.

واستغل لاعب بيراميدز، الذي قاد مصر إلى المربع الذهبي في ألعاب باريس، تقدم الحارس مامادو ديوب، وأطلق تسديدة من قبل خط المنتصف لتهز الشباك في الدقيقة 85.

https://x.com/beINSPORTS/status/1846249007196111135

وكاد أبو بكاري كويتا أن يمنح موريتانيا التقدم في الدقيقة 56، لكن الحارس محمد الشناوي، الذي تعرض لإصابة في الشوط الأول، تصدى لمحاولته بنجاح.

وتجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط.