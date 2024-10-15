هل يدرب غوارديولا منتخب إنجلترا؟

ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تواصل مع الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب.

وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي الصيف المقبل، وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي تواصل بشكل غير رسمي مع غوارديولا بداية هذا الموسم، وذلك رغم عدم تلقي رد على ذلك حتى الآن.

من جانبه، قال غوارديولا إن "أي شيء يمكن أن يحدث" بشأن مستقبله.

وأوضح في تصريحات لبرنامج "تشي تيمبو تشي فا" في قناة "سكاي إيطاليا": "مغادرة مانشستر سيتي؟ هذا ليس صحيحا لم أقرر ذلك بعد".

وأضاف: "وليس صحيحا على الإطلاق أنني سأكون مدرب إنجلترا القادم، إذا قررت ذلك سأقول، لا أعلم أيضا، أي شيء يمكن أن يحدث".

وحقق غوارديولا لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات، منها 4 مرات متتالية، كما أنه حقق لقب دوري أبطال أوروبا، وهو الذي تولى تدريب الفريق عام 2016.

وسيكون غوارديولا المرشح الأبرز لهذا المنصب بدون منازع، في حال أمكن حدوث ذلك، لكن الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، لا يزال ينافسه.

ولا يزال لي كارسلي، مدرب المنتخب الإنجليزي لأقل من (21 عاما)، يتولى المنصب بشكل مؤقت حتى الجولة الأخيرة من منافسات دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، حيث حقق 3 انتصارات وخسر مباراة واحدة وهو الذي تولى هذا الدور عقب استقالة غاريث ساوثغيت من منصبه كمدرب للمنتخب الإنجليزي بعد كأس أمم أوروبا 2024.

ورفض الاتحاد الإنجليزي باستمرار مناقشة سياسته في تعيين المدربين، في حين لم يعلق نادي مانشستر سيتي على الأمر.