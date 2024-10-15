خسارة كوريا الجنوبية تقلق التفاؤل العراقي بالتأهل لكأس العالم

يوسف الجاف-بغداد

تلقى المنتخب العراقي أول خسارة له في تصفيات آسيا الحاسمة (الدور الثالث) المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخسر منتخب "أسود الرافدين" أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2 في مباراة دراماتيكية لم تبح بكل أسرارها حتى الدقائق الأخيرة، حيث شهد الشوط الثاني تسجيل 4 أهداف، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

تشخيص العيوب

عانى منتخب العراق من مشكلات كثيرة في خط الدفاع الذي تلقى 3 أهداف كاملة، ويرى سعد قيس اللاعب الدولي العراقي السابق "نتيجة الخسارة أمام كوريا الجنوبية، كانت طبيعية جدا وهي ليست غريبة على العراق، الذي لعب بتكتيك عقيم وبـ9 لاعبين يميلون للدفاع فقط".

وأضاف قيس لـ"الجزيرة نت" "مدافعو المنتخب العراقي لا يجيدون مراقبة المنافس وارتكبوا أخطاء ساذجة وأعتقد أن نتيجة الخسارة مستحقة ويتحملها المدرب خيسوس كاساس أولا ومن ثم عقلية اللاعبين لأنهم لم يعرفوا كيفية التعامل مع حالات متوقعة".

وتابع قيس "تسجيل العراق لهدفين في شباك كوريا الجنوبية، أثبت أن الفريق الكوري ليس مخيفا أو مرعبا. مشكلة العراق نوعية وليست كمية وعلينا تصحيح الأخطاء وترتيب الوضع المزري في الجانب الدفاعي وأيمن حسين هو المتألق والظاهرة فقط في المنتخب العراقي".

من جانبه، قال اللاعب العراقي السابق بسام رؤوف "لاعبو المنتخب دخلوا مباراة كوريا الجنوبية بمعنويات عالية جداً بعد الفوز على فلسطين وتوقعنا أن يظهروا بأفضل صورة، لكن المباراة كانت صعبة".

وأضاف "الفوارق كانت واضحة بين المنتخبين العراقي والكوري الجنوبي، الأخير حسم المباراة بفضل المهارات الفردية للاعبيه وأيضاً استغلال الأخطاء والهفوات الدفاعية"، مبيناً "الدفاع العراقي وعلى وجه الخصوص الظهيران، تعرضا للإرهاق في المباراة بسبب سرعة لاعبي الفريق المنافس".

وأكمل "العراق يجب أن يصحح الأخطاء في مبارياته المقبلة وكذلك يجب أن يبني على إيجابيات مباراة اليوم، أعتقد أن المنتخب سيكون أقوى وأكثر استعدادا أمام الأردن والمعطيات تشير إلى أن العراق بإمكانه التأهل كوصيف للمجموعة الثانية".

قلق من الأخطاء

لم يتمكن الشارع الرياضي من تقبل الأخطاء التي وقع فيها مدافعو "أسود الرافدين" أمام كوريا الجنوبية، ويرى المشجع مصطفى ناظم أن المنتخب ارتكب مجموعة أخطاء كبيرة في مباراة كوريا الجنوبية وخصوصا في الدفاع والوسط.

وقال ناظم لـ "الجزيرة نت" "نتيجة مباراة اليوم كانت عادلة بالنظر للخصائص الفنية الكبيرة "للشمشون" الكوري. نعم المنتخب العراقي حاول العودة وقدم أداء جيدا في الشوط الثاني ولكن رغم ذلك لم يتمكن من مجاراة الفريق الكوري الذي لديه أفضلية الأرض والجمهور".

الصحفي الرياضي علي حنون كان له رأي مخالف لما طرحه ناظم، إذ أوضح لـ"الجزيرة نت" قائلاً "الفريق العراقي لعب مباراة كبيرة وبطولية أمام فريق عملاق مثل كوريا الجنوبية، أعتقد أن منتخب أسود الرافدين قدم كل ما لديه رغم الأخطاء الدفاعية".

وأكمل "الفريق العراقي بإمكانه التعويض في المباريات المقبلة. اللعب أمام كوريا الجنوبية ليس سهلا لأنه منتخب قوي وصعب وأكثر المنتخبات العربية يخشون مواجهته وأعتقد أن العراق سيقدم مباراة جيدة في البصرة أمام الشمشون الكوري".

وتلقى المنتخب العراقي الخسارة الأولى بعد مرور 10 مباريات متتالية على التصفيات الآسيوية، ويحتل حالياً المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات الحاسمة برصيد 7 نقاط.