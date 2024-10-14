موعد مباراة فلسطين ضد الكويت في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فلسطين ضد الكويت في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم في أميركا وكندا والمكسيك، والقنوات الناقلة.

تُقام المباراة اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، وتبدأ الساعة السابعة 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد الكويت

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قناتي:

beIN Sports HD 5

Alkass Eight HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى المنتخبان 9 مرات في المواجهات السابقة، انتهت 7 مباريات بفوز الكويت وواحدة بفوز فلسطين وانتهت مباراة بالتعادل.

وتتصدر كوريا الجنوبية والعراق المجموعة يليهما الأردن. وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد 3 جولات: