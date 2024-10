12 ساعة في مطار "مهجور" بليبيا دون طعام وشراب.. بعثة منتخب نيجيريا "تستغيث"

رفض وليام تروست إيكونغ قائد منتخب نيجيريا خوض المواجهة ضد ليبيا المقررة -غدا الثلاثاء- في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، وذلك بعد أن علقت طائرة الفريق في مطار "الأبرق" الليبي.

وهبطت الطائرة التي تقل المنتخب النيجيري في مطار الأبرق الليبي، بعد منع السلطات الليبية هبوطها في مطار بنغازي الدولي، وأفادت التقارير الليبية بأن منظومة عمل الجوازات في المطار توقفت، وهو ما تسبب في معاناة النيجيريين.

ووصف إيكونغ ما يحدث بأنه غير المقبول، ووجه نداء استغاثة إلى حكومة بلاده للتدخل وإنقاذهم من الوضع الذي يعيشونه حاليا، وأضاف عبر منصة إكس "ننتظر لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تغيير مسار طائرتنا خلال الهبوط وإلغاء هبوطنا في بني غازي دون أي أسباب واضحة، أغلقوا أبواب المطار وتركونا دون طعام وشراب واتصالات، هم يُمارسون ألعابا ذهنية ضدنا".

وتابع "طالبنا حكومتنا النيجيرية بالتدخل وإنقاذنا. وبصفتي قائدا للفريق، قررت أنا وزملائي أننا لن نلعب هذه المباراة. يجب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن ينظر في التقرير وما يحدث هنا. حتى لو قرروا السماح لنا باللعب".

وتابع "مررنا بمواقف مشابهة في أفريقيا لكن ما يحدث معنا مشين تماما، حتى الطيار التونسي الذي نجح بحمد الله في تغيير مساره في اللحظة الأخيرة إلى مطار غير مناسب لهبوط طائرتنا لم يسبق له أن رأى شيئا كهذا من قبل".

وختم "دعوهم يحصلون على نقاط المباراة، لأننا لن ننتقل أبدا بريا حتى في وجود الأمن، لا نتخيل كيف ستكون المعاملة والفندق والطعام المقدم لنا. نحترم أنفسنا وخصومنا حين يأتون نيجيريا، تحدث أخطاء، ولكن تعمد الخطأ بتلك الصورة لا علاقة له بكرة القدم".

12+ hours in an abandoned airport in Lybia after our plane was diverted whilst descending. Lybian government rescinded our approved landing in Benghazi with no reason. They’ve locked the airport gates and left us without phone connection, food or drink. All to play mind games. — William Troost-Ekong (M.O.N) (@WTroostEkong) October 14, 2024

من جانبه، طالب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ زملائه، مضيفا عبر إنستغرام "أشعر بخيبة أمل مما يحدث لإخوتي اللاعبين والمدربين في أحد مطارات ليبيا، أقدم دعمي الكامل لهم وما يحدث يُخالف الروح الرياضية تماما. أطالب الكاف (الاتحاد الأفريقي) والجميع بالتدخل لإنقاذ زملائي".

Victor Osimhen rolls out supports for Super Eagles & calls out CAF to intervene. 👇 He called the treatment UNCALLED FOR & INHUMANE. pic.twitter.com/LXihca0BCf — POOJA!!! (@PoojaMedia) October 14, 2024

من جانبه، أوضح فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن ونيجيريا أن المنتخب عالق منذ ما يزيد على 13 ساعة في المطار دون أكل وشرب ومكان للنوم وشبكة إنترنت، مطالبا الكاف بالتدخل.

Been at the airport for almost 13 hours no food no wifi no where to sleep

African we can do better @caf — Victor Boniface (@boniface_jrn) October 14, 2024

See Iskaba bus wey them bring come yesterday

Nobody enter ooo pic.twitter.com/ntUfAe4iBx — Victor Boniface (@boniface_jrn) October 14, 2024

وحظي منتخب ليبيا باستقبال السيء الذي حظي به الفريق في نيجيريا، وكشف فيصل البدري، قائد منتخب ليبيا، تفاصيل الرحلة -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية- وقال إن "الفريق تعرض لتفتيش شامل داخل الطائرة استغرق ساعة، إضافة إلى تأخير في النقل بين المدن دام 3 ساعات، رغم استخدام طائرة خاصة".

وأضاف "أبلغنا بعدم وجود دورية شرطة لتأمين البعثة، وسلكنا مسارات غير معبدة في ظلام دامس، واستغرقت الرحلة 5 ساعات في ظروف محفوفة بالمخاطر، ووصلنا إلى الفندق في ساعات متأخرة من الليل، مع تدهور ظروف الإقامة. وأكد البدري أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفريق لمعاملة سيئة في أفريقيا".

وكان منتخب "النسور" هزم ضيفه ونظيره الليبي بهدف نظيف -يوم الجمعة الماضي- في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، في حين تجمد رصيد منتخب ليبيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.