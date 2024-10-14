برشلونة يؤكد إصابة لامين جمال قبل مواجهتي بايرن وريال مدريد

أُصيب جناح برشلونة الشاب لامين جمال بشد في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال تواجده مع منتخب بلاده، وذلك قبل استحقاقي النادي الكتالوني المهمين أمام بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد، وفقا لما أفاد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغادر ابن الـ17 عاما ملعب نويفا كوندومينا في مورسيا وهو يعرج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، خلال فوز إسبانيا -بطلة أوروبا وحاملة اللقب- على الدنمارك 1-0 السبت في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكان من المقرر أن يرتدي جمال قميص "لا روخا" مجددا أمام صربيا، الثلاثاء، لكن تم الإعلان الأحد عن مغادرته الفريق بسبب إجهاد في العضلات.

وكشف النادي الكتالوني أن جمال "يعاني من شد في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى"، ما يجعل مشاركته أمام إشبيلية في المرحلة العاشرة من الدوري موضع شك.

ويسعى برشلونة -المتصدر مع 24 نقطة- إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا في جميع المسابقات عندما يستضيف إشبيلية الأحد، قبل أن يخوض مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يستقبل بايرن ميونخ في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ثم يحلّ ضيفا على غريمه ريال مدريد في الدوري.

وأوضح برشلونة "أكدت الفحوصات التي أُجريت صباح اليوم على أن لاعب الفريق الأول لامين جمال يعاني من شد في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى. وسيحدد وقت تعافيه وعودته إلى التدريبات".

ويتألق جمال منذ بداية الموسم الحالي بقيادة المدرب الجديد الألماني هانزي فليك، حيث سجل 5 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 11 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 9 مباريات بالدوري المحلي.

من ناحيته، أصرّ الاتحاد الإسباني لكرة القدم على أن جمال لم يتعرض لـ"إصابة خطيرة"، وأنه كان يعاني فقط من الإجهاد.

وأفاد في بيان "خضع لامين جمال لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي صباح الأحد في مدريد لتقييم ما شعر به بعد المباراة ضد الدنمارك".

وتابع "لم تكشف الفحوصات عن أي إصابة هيكلية، وأكد الجهاز الطبي أنه يعاني من إجهاد عضلي، وقد اتخذ قرار ترك المعسكر كخطوة احترازية، لمنح الأولوية لصحة اللاعب وتجنب أي خطر للإصابة، نظرا لقرب موعد المباراة ضد صربيا، تقررت مغادرته المنتخب".