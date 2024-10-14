موعد مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد العراق في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم في أميركا وكندا والمكسيك، والقنوات الناقلة.

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب كأس العالم بسول العاصمة الكورية الجنوبية، وتبدأ الساعة الثانية 14:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات:

beIN Sports HD 2

Alkass Five HD

Alkass Eight HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتتفوق كوريا الجنوبية على العراق في المواجهات السابقة، بـ5 انتصارات مقابل فوز وحيد للعراق و3 تعادلات.

وتتصدر كوريا الجنوبية والعراق المجموعة يليهما الأردن. وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد 3 جولات: