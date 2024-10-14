عصابة مسلحة تقتل 3 من طاقم قناة رياضية قبل مباراة نيجيريا وليبيا

سادت أجواء من الحزن الجمعة قبل انطلاق مباراة نيجيريا وليبيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2025 بعد تردد أنباء عن مقتل 3 أفراد من طاقم قناة رياضية على يد خاطفين في كمين مسلح.

وقال الاتحاد النيجيري لكرة القدم -في بيان له- إن 3 أشخاص قتلوا على يد عصابة من الخاطفين في كمين مسلح على طريق إيهيالا-أورلو في ولاية أنامبرا، يوم الثلاثاء الماضي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وكانت حافلة تقل طاقم قناة "سوبر سبورت"، بينهم موظفون وأفراد أمن، تعرضت لهجوم عنيف أدى إلى مقتل مصور وضابط شرطة وسائق الحافلة على الفور.

وكان الطاقم في طريقه إلى أويو لتغطية مباراة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بين نيجيريا وليبيا.

وأفادت معلومات موثوقة جمعت يوم السبت بأن إجمالي 14 شخصا كانوا في الحافلة وقت الكمين. وتم إنقاذ 8 أشخاص، بينما تمكن اثنان من الفرار من تلقاء أنفسهما، ولقي 3 أشخاص مصرعهم، في حين لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

و"سوبر سبورت" هي شركة بث رياضية بارزة مقرها جنوب أفريقيا ولديها تاريخ غني بالتغطيات الدولية.

وأعرب الاتحاد النيجيري لكرة القدم عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا الثلاثة الذين لقوا حتفهم في الكمين.

وصرح رئيس اتحاد الكرة النيجيري الحاج إبراهيم موسى غوساو "الساعات القليلة الماضية كانت حزينة للغاية لأعضاء اللجنة التنفيذية، وكذلك للإدارة والموظفين".

وأضاف "نعم فزنا بالمباراة ضد ليبيا، وحصلنا على 3 نقاط، لكن حقيقة فقدان 3 أرواح خلقت موقفا لم نتمكن فيه من الاحتفال بشكل صحيح، ويؤلمنا بشدة حتى التفكير في الحادث المؤسف".

وتغلّب المنتخب النيجيري بصعوبة على ضيفه منتخب ليبيا بهدف نظيف (1-0) الجمعة في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.