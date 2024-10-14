هكذا أقنع غوارديولا حارس مان سيتي إيدرسون بعدم الانتقال للدوري السعودي

كشف البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، عن أنه كان قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي، لكن مدرب الفريق بيب غوارديولا أقنعه بالعدول عن الفكرة.

وكان الدولي البرازيلي هدفا رئيسيا لعدة أندية سعودية خلال صيف 2024، على رأسها ناديي النصر والاتحاد قبل أن يتعاقدا مع الثنائي بينتو وبريدراج رايكوفيتش.

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وحاول نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع إيدرسون، لكنه لم يتمكن من إتمام الصفقة بعد تدخل غوارديولا.

واعترف إيدرسون، في مقابلة مع شبكة "تي إن تي سبورتس برازيل"، أنه تلقى عرضا من الاتحاد، لكن غوارديولا أقنعه بالبقاء.

وقال "كان لدي بالفعل عرض على الطاولة، والعرض غير عادي".

وأضاف "أجريت العديد من المحادثات مع غوارديولا، وكان أحدها بالغ الأهمية. ولكن مما أخبرني به، الضمانات، والعملية والتطور الذي كان لدي معه. كان كل هذا بالغ الأهمية لبقائي في سيتي".

وأشاد غوارديولا، في أكثر من مناسبة، بأهمية الحارس البرازيلي في صفوف مانشستر سيتي، وبدوره مع الفريق، متمنيا استمراره.

وخرج غوارديولا متوسلًا له عبر وسائل الإعلام في أكثر من مناسبة، لرفض الخضوع للإغراءات السعودية التي تلقاها.

ويرتبط الحارس البرازيلي بعقد مع "السيتيزنز" يمتد لصيف 2026، وخاض معه الموسم الجاري 9 مباريات، استقبل خلالها 9 أهداف، وحافظ على شباكه نظيفة في مباراتين.