أول المتأهلين إلى كأس أمم أفريقيا 2025

أصبح منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين لنهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 لتنضم إلى المغرب البلد المضيف؛ بفوزها بهدفين دون رد خارج ملعبها على بوروندي أمس الأحد.

وافتتح محمد كوناتي التسجيل قبل أن يضاعف بيرتران تراروي النتيجة من علامة الجزاء، ليرتفع رصيد بوركينا فاسو إلى 10 نقاط من 4 مباريات لتضمن إنهاء التصفيات ضمن أول مركزين بالمجموعة الـ12.

وتحتل السنغال المركز الثاني بـ7 نقاط من 3 مباريات، وستضمن التأهل في حال فوزها على مضيفتها مالي بعد غد الثلاثاء.

ويتجمد رصيد بوروندي عند 3 نقاط بينما تتذيل مالاوي المجموعة دون نقاط.

وقسمت المنتخبات الـ48 المشاركة في مرحلة المجموعات بالتصفيات على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يصعد المتصدر والوصيف إلى النهائيات التي تجرى في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

ويخوض كل منتخب مباراتين مع المنافس نفسه في الجولتين القادمتين بالتصفيات، إذ يلعب إحداها على ملعبه والأخرى خارج قواعده.