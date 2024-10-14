الروسي بيتربييف بطل العالم بالملاكمة.. عندما تقود والدتك طريقك نحو المجد

من رحم المعاناة تولد قصص النجاح، وملحمة بطل العالم في الملاكمة الروسي آرتور بيتربييف الملقب بـ"الأرنب" هي مثال ساطع على ذلك وخاصة عندما تكون الوالدة ملهمة وقائدة الطريق نحو المجد.

وواجه بيتربييف مواطنه دميتري بيفول السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في نزال مدرج ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض في حلبة "المملكة أرينا" وفاز عليه ليتوج بطل العالم بلا منازع في وزن "خفيف الثقيل"، ولكن رحلة صعوده إلى القمة فيها جوانب إنسانية وعاطفية كثيرة.

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فبعد وفاة والده المأساوية، كانت والدة آرتور هي التي دفعته ليصبح ملاكما عظيما كما هو اليوم.

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الحياة المبكرة والخلفية العائلية

ولد آرتور بيتربييف في 21 يناير/كانون الثاني 1985 في خاسافيورت، بجمهورية داغستان في روسيا. ونشأ في عائلة كبيرة باعتباره الأصغر بين 5 إخوة.

عاش آل بيتيربييف أوقاتا عصيبة، حيث نجوا من 3 حروب في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991.

ولا شك في أن هذه التجارب ساهمت في تشكيل شخصية آرثر وتصميمه طوال مسيرته في الملاكمة.

والده غاسان

عمل والد آرتور، غاسان بيتيربييف، سائق حافلة لدعم أسرته الكبيرة، وكان هو المعيل الرئيسي للأسرة، حيث حاول أن يؤمن حياة كريمة لأطفاله على الرغم من الظروف الصعبة.

وكان غاسان في البداية ضد ممارسة آرتور للملاكمة، لكن أبناءه الآخرين دعموا شغف شقيقهم الأصغر.

وعندما كان آرتور في عمر الـ16 فقد والده في حادث سيارة عام 2001، مما ترك تأثيرا عميقا على الملاكم الشاب وعائلته.

الأم والأشقاء

عملت والدته ممرضة لتعيل 6 أطفال في منطقة مزقتها الحرب، وواجهت تحديات هائلة. ولعبت هذه الصعوبات دورا حاسما في تشكيل مستقبل آرتور.

وعندما تلقى دعوة من كلية الملاكمة الأولمبية في موسكو بعد عام من وفاة والده، كانت والدته هي التي أصرت على ذهابه.

وأدرك أن الفرصة التي توفرها له والدته على بعد أكثر من 1200 ميل من المنزل تضعه على سكة الأبطال.

وخلال مسيرة آرتور المهنية للهواة، دعمته والدته من خلال إعداد أنظمة غذائية صارمة أثناء معسكرات التدريب وضمان الحفاظ على لياقته البدنية.

وتولى أشقاؤه الأربعة مسؤولية دعم الأسرة ماليا، كما لعبوا دورا مهما في تشجيع مسيرة آرتور في الملاكمة، وتجنب مخاطر الشوارع والتركيز على شغفه.

وعندما تحول بيتربييف إلى محترف عام 2013، ترك عائلته وأصدقاءه، وانتقل إلى مدينة مونتريال الكندية لمطاردة هدفه في أن يصبح بطل العالم.

وأصبح بيتربييف واحدا من أكثر الملاكمين رعبا في عالم "الفن النبيل"، إذ حصل على ألقاب عالمية متعددة في وزن "خفيف الثقيل" فهو حامل ألقاب المجلس العالمي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية.

وآرتور متزوج وأب لـ4 أطفال، ويقيم حاليا في مونتريال، كندا، حيث انتقل بيتيربييف عام 2013 لمتابعة مسيرته المهنية في الملاكمة.