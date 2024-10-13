تطورات إصابة لامين جمال نجم برشلونة

تعرض الإسباني لامين جمال موهبة برشلونة إلى إصابة في مواجهة "لاروخا" وضيفه الدانمارك في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وظهر يغادر المباراة وهو يعرج.

وانتزع المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الرابعة بالمستوى الأول في البطولة القارية بعد فوزه الصعب على ضيفه الدانماركي بهدف نظيف.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة عن الدانمارك في المركز الثاني.

Lamine left the pitch with a standing ovation 😍🥹pic.twitter.com/r9aNRbgoXW — ᴘɢ² (@angrygavi) October 12, 2024

وسجل مارتن زوبيمندي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ79.

ونقلت صحيفة "موندو دوبورتيفو" أن التقييم الأول للاتحاد الإسباني مع لامين يشير إلى "حمل زائد" ولا يوجد إصابة.

وأضافت أن لامين جمال سيعود إلى برشلونة غدا الاثنين لمزيد من المتابعة.

ورغم أن لامين جمال استبدل في آخر دقيقة من المباراة، فإن المدافع الدانماركي فيكتور كريستانسن أقر -بحسب وسائل إعلام دانماركية- أنه تعمد اللعب ضد لامين جمال بطريقة قاسية حتى يتمكن من إيقافه.

وقال كريستانسن إنه "لاعب ماهر رغم أنه في سن مبكرة. سيكون أحد أفضل اللاعبين لسنوات عديدة".

لامين جمال لاعب برشلونة أصيب في مشاركته مع فوز منتخب إٍسبانيا على الدانمارك في دوري أمم أوروبا. pic.twitter.com/f5j8LfBDz3 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) October 13, 2024

وتابع "من الصعب دائمًا إيقاف جناح ماهر، لأنه يمكنك الفوز بكل مبارزة لمدة 89 دقيقة وبعد ذلك يمكنه التسجيل في النهاية".

وتشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن "لامين جمال هو أكثر لاعب يتسبب في أكبر عدد من الأخطاء (28) وبطاقات صفراء (7) في الدوريات الكبرى، بما في ذلك المسابقات الأوروبية (الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات)، والأمر نفسه يحدث مع المنتخب الوطني كما هو الحال في برشلونة".