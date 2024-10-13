إنجلترا تتعافى من الخسارة القاسية أمام اليونان بالفوز في دوري أمم أوروبا

فاز المنتخب الإنجليزي 3-1 على فنلندا بفضل أهداف جاك غريليش وترينت ألكسندر-أرنولد وديكلان رايس في الملعب الأولمبي في هلسنكي اليوم الأحد ليعود إلى المسار الصحيح في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد خسارته القاسية أمام اليونان يوم الخميس الماضي.

وتحتل إنجلترا المركز الثاني في المجموعة الثانية من المستوى الثاني برصيد 9 نقاط من 4 مباريات متساوية مع اليونان المتصدرة التي لعبت مباراة أقل بينما تتذيل فنلندا المجموعة دون نقاط.

وضع غريليش إنجلترا في المقدمة في الدقيقة 18.

https://x.com/beINSPORTS/status/1845500512063426837

وضاعف ألكسندر أرنولد النتيجة من ركلة حرة من مسافة 20 مترا فوق الحائط البشري في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 74 قبل أن يقابل رايس كرة عرضية من البديل أولي واتكينز في الشباك بعدها بعشر دقائق.

https://x.com/beINSPORTS/status/1845520238923682212

وقلص أرتو هوسكونن الفارق لصالح فنلندا في الدقيقة 87 بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وأجرى لي كارسلي مدرب إنجلترا 6 تغييرات على التشكيلة التي خسرت 2-1 أمام اليونان في ملعب ويمبلي بعد عودة قائد الفريق هاري كين من الإصابة.

كما عاد المدرب إلى التشكيلة التقليدية بعد فشل تشكيلته التجريبية التي لم تضم مهاجما صريحا أمام اليونان.