موعد مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة السعودية ضد البحرين، في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم في أميركا وكندا والمكسيك، والقنوات الناقلة.

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات:

beIN Sports HD 2

Alkass Five HD

Alkass Eight HD

SSC

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق المنتخب السعودي في المواجهات السابقة، برصيد 18 انتصارا مقابل 8 انتصارات لنظيره البحريني، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

وتأرجحت نتائج المنتخب السعودي في الدور الثالث لتصفيات كأس العالم حيث استهل مشواره بتعادل مخيب مع إندونيسيا في جدة، ثم فاز على الصين خارج أرضه، قبل أن يخسر صفر-2 أمام ضيفه الياباني، مساء الخميس الماضي، أمام جماهير قدمت كل الدعم في "الجوهرة المشعة".

ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة بعد 3 جولات: