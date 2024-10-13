تقارير: عرض جديد من الهلال السعودي لضم فينيسيوس نجم ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى وجود عرض سعودي جديد يجري التحضير له من أجل ضم نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنه من المتوقع أن يقوم الهلال السعودي بمحاولة أخرى للتعاقد مع مهاجم النادي الملكي في عام 2025 رغم ارتفاع القيمة السوقية للاعب البرازيلي.

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ووصلت قيمة فينيسيوس السوقية إلى 200 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، ليصبح أغلى لاعب في العالم إلى جانب إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

وأضاف المصدر أن ريال مدريد، من جانبه، لا يزال واثقا وهادئا بشأن الموقف، إذ يتضمن عقد النجم البرازيلي شرطا جزائيا ضخما بقيمة مليار يورو.

علاوة على ذلك، يعتمد النادي أيضا على شعور فينيسيوس القوي بالولاء والتمسك بالفريق.

ولفت الصحفي الرياضي خوسيه فيليكس دياز من خلال منشور إلى أن الأندية السعودية لا تزال تراقب فينيسيوس، مع اهتمام خاص من الهلال.

كما يبدو "الزعيم" منفتحا على إطلاق سراح نيمار الذي لم يرق إلى مستوى التوقعات العالية المحددة له من أجل التوقيع مع مواطنه.

وتواصل مسؤولون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع فينيسيوس (24 عاما) خلال الميركاتو الصيفي للاستفسار عن رغبته في الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي بعقد مدته 5 سنوات بقيمة حوالي 200 مليون يورو لكل موسم، بالإضافة إلى المكافآت.

كما كانت الاقتراحات السعودية تتضمن أن يلعب فينيسيوس مع نادي الأهلي ويصبح سفيرا لكرة القدم في السعودية قبيل كأس العالم 2034.

وتعتبر فكرة جلب فينيسيوس إلى المملكة العربية السعودية جزءا من رؤية أوسع لتعزيز الحضور العالمي لدوري الروشن.

ترك الباب مواربا

وترك فينيسيوس الباب مواربا فيما يخص إمكانية التحاقه بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بحسب تقارير إعلامية.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلت عن "إيه إس بي إن" أن ممثلي اللاعب البرازيلي أبلغوا إدارة النادي الملكي أنهم غير مهتمين بتجديد عقده وأن اللاعب سيعيد النظر في العرض السعودي.

وينتهي عقد اللاعب مع الريال بشكل رسمي في 30 يونيو/حزيران عام 2027.