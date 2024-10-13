توني كروس يتلقى عرضا من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد قدم عرض عمل لنجمه السابق الألماني توني كروس.

وشارك كروس في 463 مباراة بقميص ريال مدريد وفاز معه 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ليُعلن اعتزاله بعمر 34 بعد بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وأشارت شبكة "ديفينسا سنترال" إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد قدم عرض عمل لنجم النادي الملكي المعتزل من أجل ضمه إلى طاقم التدريب إلى جانب المدرب كارلو أنشيلوتي أو الإشراف على فريق أكاديمية الشباب.

ولفتت إلى أن إدارة المرينغي ترى أن كروس يمتلك إمكانات كبيرة، بفضل معرفته الواسعة بكرة القدم وخبراته، بالإضافة إلى إنهائه دورة في التدريب.

وتأتي هذه الخطوة المحتملة في أعقاب المحاولتين السابقتين للنادي لتمديد عقد كروس قبل اعتزاله، مما يشير إلى تقدير النادي الطويل الأمد لمساهماته على أرض الملعب.

ومع ذلك، فإن النهج الأخير لا يتعلق بالاحتفاظ به كلاعب، بل دمجه في الإعداد التكتيكي والإستراتيجي لإطار التدريب الخاص بالنادي.

ورجحت الشبكة أن يرفض لاعب خط الوسط العرض لأنه سبق وأشار إلى رغبته في الابتعاد عن الأضواء القاسية التي تصاحب مثل هذا الدور، مفضلاً قضاء وقت ممتع مع عائلته وأصدقائه.