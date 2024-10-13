ريال مدريد يخوض 6 مباريات هامة أبرزها (الكلاسيكو) ضد برشلونة

ينتظر فريق ريال مدريد بطل أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم العديد من اللقاءات الهامة والمرتقبة عقب انتهاء روزنامة المباريات الدولية الجارية حاليا.

ويخوض الريال 6 مباريات على الصعيدين المحلي والقاري اعتبارا من يوم السبت المقبل، وحتى انطلاق روزنامة المباريات الدولية القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيكون أبرزها (الكلاسيكو) ضد الغريم التقليدي برشلونة.

واستعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للريال مباريات الفريق الملكي الست، حيث يلعب 4 لقاءات في الدوري الإسباني لكرة القدم، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل الريال لقاءاته بمواجهة مضيفه سلتا فيغو على ملعب (بالاييدوس) يوم السبت القادم بالدوري الإسباني، قبل أن يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني بعدها بـ3 أيام في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري في دوري الأبطال، حيث تعد مواجهتهما تكرارا لمباراتهما في نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه.

ويخوض الريال مباراة (الكلاسيكو) ضد برشلونة على ملعب (سنتياغو برنابيو) في 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ثم يحل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفا على فالنسيا في الثاني من الشهر القادم بالدوري المحلي.

وأخيرا، قبل فترة روزنامة المباريات الدولية القادمة، يخوض الريال مباراتين على ملعبه، حيث يلعب ضد ضيفه ميلان الإيطالي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما يلتقي مع ضيفه أوساسونا بعدها بـ4 أيام.

يذكر أن الريال (حامل اللقب) يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، فيما يتواجد في المركز الـ17 بترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، عقب خوضه أول جولتين من مرحلة الدوري.