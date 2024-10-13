ديشان ولاعبا فرنسا يدافعون عن (سهرة) مبابي في السويد

دافع مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان عن كيليان مبابي القائد ونجم ريال مدريد الإسباني، بعد الكشف عن قضائه سهرة بينما كان "الديوك" يخوضون مباراة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، مذكرا خلال حديثه لبرنامج "تيليفوت" الأحد بأنه "إذا حصل اللاعبون على أيام عطلة، فلهم الحرية في فعل ما يشاؤون".

وأوضح ديشان "لا أتابع أخبار اللاعبين غير المتواجدين. كيليان يتبع البرنامج الذي قرره ناديه ريال مدريد".

وأضاف "كيليان أرسل لي رسالة قبل المباراة".

وكان لاعبا المنتخب الفرنسي ويسلي فوفانا وماتيو غندوزي دافعا عن مبابي السبت مذكرين بأنه "يفعل ما يريد في وقت فراغه".

وشدد مدافع تشلسي الإنجليزي فوفانا على أن "الجميع يفعلون ما يريدون في أوقات فراغهم" تعليقا على أمسية أمضاها النجم مبابي في ستوكهولم وكشفت عنها الصحافة السويدية مساء فوز فرنسا على إسرائيل (4-1) في الجولة الثالثة من المسابقة القارية.

من جهته، ردّ لاعب لاتسيو الإيطالي غندوزي على الصحفيين في مؤتمر صحفي "علينا أن نتوقف عن الحديث عنه كثيرا، أنتم تعيشون من ذلك أيضا، من الحديث عنه كل يوم".