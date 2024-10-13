الأردني التعمري يعود إلى مونبلييه بعد تأكد غيابه عن مباراة عُمان

يغادر موسى التعمري غدا الاثنين تشكيلة الأردن إلى فرنسا للالتحاق بفريقه مونبلييه بعد إنهاء فترة العلاج في عمان تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الأردني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الأردني عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأحد "يغادر موسى التعمري غدا الاثنين إلى فرنسا للالتحاق بفريقه مونبلييه بعد إنهاء فترة علاجه في عمان تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني وتأكد عدم إمكانية مشاركته أمام سلطنة عمان في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بعد غد الثلاثاء".

وأضاف "ينتظر أن يبدأ التعمري مرحلة التأهيل البدني والاستعداد مع ناديه الفرنسي تأهبا للعودة للملاعب تدريجيا".

ويحتل الأردن المركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأربع نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن عُمان قبل مباراتهما في الأردن بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة.

وتتصدر كوريا الجنوبية والعراق المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، في حين تحتل الكويت المركز الخامس بنقطتين ويتذيل منتخب فلسطين ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.