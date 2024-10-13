موعد مباراة الأردن ضد عُمان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأردن ضد عُمان في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم في أميركا وكندا والمكسيك، والقنوات الناقلة.

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب عمّان الدولي في الأردن، وتبدأ الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وعُمان

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات:

beIN Sports HD 2

Alkass Five HD

Alkass Eight HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويغيب النجم الأردني موسى التعمري عن المباراة بسبب الإصابة، حيث يسافر غدا الاثنين إلى فرنسا للالتحاق بفريقه مونبلييه بعد إنهاء فترة العلاج في عمّان تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الأردني.

يتفوق المنتخب الأردني في المواجهات السابقة، برصيد 9 انتصارات مقابل 4 انتصارات لنظيره العماني، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

وتتصدر كوريا الجنوبية والعراق المجموعة يليهما الأردن. وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد 3 جولات: