موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا بدوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على أملعب "أليانز أرينا"، وتبدأ الساعة العاشرة إلا الربع مساء (21:45) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وهناك تقارب كبير في نتائج المواجهات السابقة بين المنتخبين، إذ فازت ألمانيا في 10 مباريات مقابل 9 انتصارات لهولندا، وانتهت 13 مباراة بالتعادل.

وتتصدر ألمانيا المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، تليها هولندا (5 نقاط)، ثم المجر (نقطتان) والبوسنة والهرسك بنقطة وحيدة.