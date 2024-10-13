موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا بدوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
13/10/2024-|آخر تحديث: 13/10/202406:22 م (بتوقيت مكة المكرمة)
نستعرض موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة يوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على أملعب "أليانز أرينا"، وتبدأ الساعة العاشرة إلا الربع مساء (21:45) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا
تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي:
- beIN Sports HD 1
- beIN Sports HD 1 English
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
وهناك تقارب كبير في نتائج المواجهات السابقة بين المنتخبين، إذ فازت ألمانيا في 10 مباريات مقابل 9 انتصارات لهولندا، وانتهت 13 مباراة بالتعادل.
وتتصدر ألمانيا المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، تليها هولندا (5 نقاط)، ثم المجر (نقطتان) والبوسنة والهرسك بنقطة وحيدة.
المصدر : الجزيرة