رياضة|أوروبا

موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا بدوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

Thomas Mueller وVirgil van Dijk غيتي
توماس مولر مهاجم ألمانيا (يمين) وفان دايك قائد هولندا (غيتي)
13/10/2024-|آخر تحديث: 13/10/202406:22 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نستعرض موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على أملعب "أليانز أرينا"، وتبدأ الساعة العاشرة إلا الربع مساء (21:45) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي:

  • beIN Sports HD 1
  • beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وهناك تقارب كبير في نتائج المواجهات السابقة بين المنتخبين، إذ فازت ألمانيا في 10 مباريات مقابل 9 انتصارات لهولندا، وانتهت 13 مباراة بالتعادل.

وتتصدر ألمانيا المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، تليها هولندا (5 نقاط)، ثم المجر (نقطتان) والبوسنة والهرسك بنقطة وحيدة.

المصدر : الجزيرة

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