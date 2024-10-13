الفيفا يعقد اجتماعا استثنائيا لتحديد الدول المستضيفة لكأس العالم 2030 و2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن عقد اجتماع استثنائي عبر شبكة الإنترنت في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار الفيفا في بيان رسمي إلى أنه، وفقا للمادة 25 الفقرة 3 والمادة 61 الفقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عقد مؤتمر استثنائي للفيفا لتحديد الدول المستضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034.

وأضاف البيان أيضا أنه، وفقا للمادة 25 الفقرة 5 من النظام الأساسي للفيفا، سيعقد هذا المؤتمر بشكل استثنائي عبر شبكة الإنترنت في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحدد الفيفا عددا من جدول أعمال هذا المؤتمر، حيث سيتم خلاله مناقشة تعليق عضوية أحد الاتحادات الأعضاء أو تجميد العضوية، بخلاف كلمة لرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وسيتم أيضا مناقشة الميزانية المعدلة للدورة المالية بين عامي 2023 و2026 والميزانية التفصيلية للعامين القادمين 2025 و2026، وطرح هذه البنود للتصويت بين أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووضح الفيفا أنه سوف يتم عقد مؤتمر الكونغرس الـ75 للاتحاد الدولي لكرة القدم، في أسونسيون عاصمة باراغواي، في 15 مايو/أيار 2025.