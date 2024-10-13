حكم هندوراسي ينتقد سلوك رونالدو في الدوري السعودي

اعترف الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز أن كريستيانو رونالدو نجم النصر لاعب يصعب التعامل معه على أرض الملعب بعد اشتباك الثنائي في النفق بين الشوطين خلال إحدى المباريات الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين.

وأدارالحكم الهندوراسي بين النصر وضمك في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحسمها "العالمي" بفوز 2-1 ووقع رونالدو على الهدف الثاني.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 انطلاقة ميتروفيتش التهديفية تهدد رقم رونالدو القياسي بالدوري السعودي list 2 of 2 رونالدو يشعل المنافسة مع ميسي بإنجاز تاريخي جديد end of list

وذكر مارتينيز أنه ألغى هدفين لرونالدو بداعي التسلل، مما أثار رد فعل غاضب من النجم البرتغالي.

ويُزعم أن "الدون" واجه مارتينيز في النفق بين الشوطين، وصاح في وجهه لشعوره بأن قراراته كانت غير صحيحة.

وقال مارتينيز لموقع "ريلي مارادياغا" "كريستيانو رونالدو صعب التعامل معه للغاية بسبب مزاجه. إنه شخص تنافسي للغاية، مما يجعله يشعر بأنه يتعرض لظلم كبير، لذلك فهو يشكو كثيرًا".

وأضاف "لقد ألغينا له هدفين، باستخدام تقنية الفيديو المساعد وهو أمر أزعجه لأن ذلك تسبب في تأخرهم في النتيجة".

وتابع "لقد بقي على بعد أمتار مني وقال، هذا هو الحال دائما معكم، تعتقدون دائما أنكم النجوم، لكننا لا نحضركم إلى هنا لتكونوا نجوما، نحن النجوم، بدأ بهدوء ولكن بعد ذلك أصبح مضطربا ونظرت إليه باستفزاز لمعرفة ما إذا كان سيقترب مني، لكنه لم يفعل".

في الصورة كان كريستيانو رونالدو مخيفاً هل هذا هو الحال حقاً؟ 🗣️ هيكتور مارتينيز (حكم): "لا ، لم يقترب مني حتى متر واحد كان على بعد أربعة أمتار مني ، مما أظهر أنه يحترم الحكم" pic.twitter.com/evR4HRkcjk — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) January 2, 2024

واعتذر الدولي البرتغالي لاحقا من الحكم عن تصرفه وطريقة احتجاجه.

وواصل مارتينيز "بعد التحقق من تقنية الفيديو المساعد، طلبت منه أن يقترب. وقلت له "أنت لاعب رائع لكن ما قلته ليس صحيحا أنا أحترمك كثيرا لكننا هنا للقيام بعملنا مثلك تماما".

وختم "أجاب: نعم، أنت على حق، لم تكن هذه الطريقة الصحيحة للتعبير عن نفسي. أعتذر". نعم، اعتذر لي ولم يشكُ من أي شيء في الشوط الثاني وسجل هدفا رائعا من ركلة حرة".