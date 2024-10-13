الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بمونديال 2026

توقع تطبيق "شات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي المنتخبات التي ستفوز بكأس العالم لكرة القدم في الدورات العشر المقبلة حتى مونديال 2062، بينها منتخب أفريقي.

وهذا التطبيق متخصص في المحادثة والإجابة عن الأسئلة المختلفة قدمته شركة "أوبن إيه آي" لمحاكاة المحادثات البشرية عبر تقنيات حديثة ومتطورة.

ويعتمد التطبيق في عمله على مجموعة من المراجعات البشرية التي تساعده على التعلم لإجراء محادثات ناجحة كالتي تحدث بين الأفراد.

وعندما طرح السؤال على هذا التطبيق عن هوية المنتخب الذي يفوز بمونديال 2026 كان جوابه "الأرجنتين" بطلة مونديال قطر 2022.

والمنتخبات التي ستفوز بالدورات العشر المقبلة هي: