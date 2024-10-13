كابيلو يحذر مبابي: اللعب في ريال مدريد مختلف

وجّه الإيطالي فابيو كابيلو المدرب السابق لريال مدريد تحذيرا شديدا إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن مدى عظمته، فإن الانضمام للملكي يعني بذل نفس الجهد في العمل مثل أي لاعب آخر.

وتحدث كابيلو لبرنامج "تي إم دبليو" (TMW) ونقلته صحيفة موندو ديبورتيفو، "في ريال مدريد، لا يوجد لاعب واحد يتفوق على الآخرين. وعلى الرغم من كونه أيقونة كرة القدم العالمية، يتعين على مبابي أن يفهم أن النادي مليء بالعديد من النجوم، ومن المتوقع منه أن يعمل بجد مثل أي من زملائه في الفريق".

وأوضح المدرب البالغ 78 عاما "عندما يأتي نجم كبير إلى ريال مدريد، يجب عليه أن يفهم أنه يتعين عليه العمل مثل أي لاعب آخر. لأن هذا النادي لا يحتوي على نجم واحد، بل العديد من النجوم".

وفي الفترة الأخيرة، تعرض ريال مدريد لانتقادات بسبب افتقاره للتوازن على أرض الملعب، لكن كابيلو أعرب عن ثقته الكاملة في قدرة المدرب كارلو أنشيلوتي على قيادة الفريق نحو النجاح في خضم هذه التحديات.

وذكر أن أنشيلوتي، بخبرته الواسعة، يحتاج ببساطة إلى الوقت لضبط تشكيلته وسيتمكن في النهاية من إيجاد التوازن المناسب وتحقيق الأهداف.

وقال الفني الإيطالي "كارلو يجد قريبا التوازن المناسب لتحقيق الانتصارات. أعتقد أنه يحتاج إلى الوقت، لكنه يعرف الكثير من الأشياء".

وتولى كابيلو تدريب النادي الملكي لفترتين بين عامي 1996-1997 و2006-2007، وقاده للفوز بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين.

ومن المثير للاهتمام أن كابيلو ليس المدرب السابق الوحيد لريال مدريد الذي تحدث عن مبابي. فقبل أيام قليلة، تحدث كارلوس كيروش المدرب السابق للميرنيغي (2003-2004) عن الدولي الفرنسي.

وذكر البرتغالي أن مبابي يحتاج إلى الوقت للتأقلم، لكن الضغط في ريال مدريد هائل، ولا يوجد وقت كاف لأي لاعب لكي يشعر بالراحة.

وخاض مبابي 11 مباراة مع ريال مدريد بمختلف البطولات، وسجّل 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.