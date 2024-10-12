اعتزال جويل ماتيب لاعب ليفربول السابق

أعلن الكاميروني جويل ماتيب، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) أن ماتيب (33 عاما) ترك ليفربول في الصيف عقب نهاية عقده مع الفريق، حيث قضى 8 أعوام في أنفيلد، وساعد الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني لنادي ليفربول -اليوم السبت- أن "الجميع في ليفربول يتمنون لجويل وعائلته الأفضل في المستقبل".

وكان ماتيب من أوائل الصفقات التي تعاقد معها المدير الفني يورغن كلوب، حيث انضم للنادي في صفقة انتقال حر قادما من شالكه الألماني، وشارك في 201 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات.

ولعب ماتيب دورا رئيسيا في تتويج ليفربول الأخير بدوري أبطال أوروبا، حيث صنع هدف ديفوك أوريجي في المباراة التي فاز بها ليفربول بهدفين دون رد على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد عام 2019.

ولعب المدافع دورا كبيرا في الفوز بالكؤوس المحلية من خلال ظهوره في المباراتين النهائيتين لكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في 2022.

وكانت آخر مباراة خاضها ماتيب مع ليفربول في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما غاب لنهاية الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي الأمامي.

ورغم أنه ولد في ألمانيا، فإنه لعب للمنتخب الكاميروني على المستوى الدولي، وشارك في 27 مباراة دولية كما شارك في مونديالي 2010 و2014.