شاهد.. مواجهة الأرجنتين وفنزويلا تتحول إلى مباراة كرة ماء بسبب الأمطار

تحولت مواجهة الأرجنتين وفنزويلا بالجولة التاسعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 إلى ما يشبه مباراة في كرة الماء، بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الملعب قبل صافرة البداية.

ملعب "مونومنتال" في ماتورين بفنزويلا تحول إلى بركة ماء كبيرة أثرت بشكل كبير على أداء اللاعبين، حيث لم يتمكن نجوم الأرجنتين من إظهار سحرهم على أرضية مغمورة بالمياه.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 16 لاعبا لم ينالوا بطاقة حمراء في مسيرتهم list 2 of 2 ملخص فوز الجزائر على توغو بتصفيات كأس أفريقيا 2025 end of list

وكان التمرير شبه مستحيل والكرة تتوقف بشكل غير متوقع في البرك على أرضية الملعب، وخاصة في المناطق القريبة من المرمى، حيث يمكن رؤية الماء يتناثر في كل مرة يمر بها لاعب.

وكافح اللاعبون للحفاظ على موطئ قدم لهم والسيطرة على الكرة، لكن على الرغم من هذه التحديات، تمكن كلا الفريقين من خلق فرص للتسجيل.

وتقدمت الأرجنتين بهدف مبكر عن طريق المدافع نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 16، وتعادلت فنزويلا في الشوط الثاني برأسية روندون المتقنة، بعد تمريرة حاسمة من سوتيلدو.

وبهذه النتيجة، تظل الأرجنتين في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، تليها كولومبيا (16) وأوروغواي (15)، بينما تحتل فنزويلا المركز الثامن برصيد 10 نقاط.