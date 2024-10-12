هالاند وفينيسيوس الأغلى في العالم وارتفاع صاروخي لقيمة نجم برشلونة

أصبح النرويجي إيرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور يتربعان على "عرش" أغلى اللاعبين في العالم بحسب أحدث تقييمات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وبعد أن كانت قيمة المهاجمين تبلغ 180 مليون يورو بالتساوي مع جود بيلينغهام وكيليان مبابي، ارتفعت بنحو 20 مليون يورو لتبلغ حاليا 200 مليون يورو.

وأسهم الأداء المميز لمهاجم مانشستر سيتي وتصدره ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف في ارتفاع قيمته السوقية ليصبح أغلى لاعب في العالم إلى جانب فينيسيوس (24 عاما) المتألق مع ريال مدريد والذي أصبح اللاعب الأكثر قيمة في إسبانيا.

وشهدت قائمة أغلى اللاعبين ارتفاعا صاروخيا لقيمة لامين جمال نجم برشلونة بنسبة 25%، حيث ارتفعت من 120 مليون يورو إلى 150 مليونا، ليحتل المركز الخامس ويصبح بالتالي أغلى لاعب إسباني في تاريخ اللعبة.

وشكّل البرازيلي عاملا مهما في موسم فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وبات مرشحا بارزا للفوز بجائزة الكرة الذهبية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحافظ الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي كيليان مبابي نجما ريال مدريد على قيمتهما السوقية 180 مليون يورو ليحتلا بالتساوي المركز الثالث.

وفيما يلي قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم: