ناد ألماني يعاقب لاعبه بسبب رفضه توقيع راية للشواذ

عاقب نادي فولفسبورغ الألماني مهاجمه كيفن بهرنس بعد رفضه التوقيع على قميص يرمز للشواذ والإدلاء بتعليق معاد لهم.

وانضم بهرنس إلى فولفسبورغ في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن أمضى 3 سنوات في يونيون برلين، وقدم أداء جيدا استدعي بسببه للمنتخب الألماني الموسم الماضي.

وشارك في أول مباراة دولية له في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث جاء كبديل لجمال موسيالا خلال التعادل 2-2 مع الولايات المتحدة.

وفي حفل توقيع شارك فيه لاعبو فولفسبورغ، طلب ​​فريق التسويق من بهرنس التوقيع على قميص فولفسبورغ الخاص الذي ظهر فيه شعار قوس قزح لكنه رفض الطلب مرارا وتكرارا قبل أن يقول "لن أوقع على هذا القرف". وأثارت ردة فعله "رعبا" بين الموظفين وأكد فولفسبورغ أنه عاقب المهاجم الدولي.

وقال بيان للنادي إنه "خلال اجتماع داخلي، صدرت تصريحات لم تكن متوافقة مع موقف فولفسبورغ. وتم التعامل مع الحادث داخليا على الفور. ويؤكد فولفسبورغ أنه يدرك مسؤوليته الاجتماعية".

و"يقف النادي وموظفوه مع التنوع والتسامح. والقيم الأساسية، مثل الاحترام والصدق والانفتاح، كانت راسخة دائما في فلسفة النادي".