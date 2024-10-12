مخاوف متوقعة تمنع صلاح من خوض مباراة موريتانيا المقبلة

أعفى الجهاز الفني لمنتخب مصر قائده نجم ليفربول محمد صلاح من مواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم.

وقال حسام حسن مدرب منتخب "الفراعنة" -في المؤتمر الصحفي بالقاهرة الجمعة- إن هناك مخاوف بشأن اللعب على العشب الصناعي في موريتانيا ومخاوف من الإصابات.

وذكر الاتحاد المصري -في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي- أنه تم الاتفاق خلال اجتماع بين الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن وصلاح على إعفاء الأخير من المواجهة التي ستجمعه مجددا مع موريتانيا في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في نواكشوط.

كما ذكر نادي ليفربول -في بيان- أن مهاجمه ابن الـ32 عاما "أعفي مبكرا من واجباته الدولية خلال فترة التوقف المستمرة في أكتوبر/تشرين الأول".

وفاز المنتخب المصري على ضيفه الموريتاني بهدفي محمود حسن "تريزيغيه" (69) وصلاح (79) الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة.

وباتت مصر -التي حققت فوزها الثالث تواليا- على بُعد انتصار واحد من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

ورفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، في حين تجمّد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط بالتساوي مع منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا.