"صديق غوارديولا" يرحل عن مانشستر سيتي

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الاستعانة بالبرتغالي هوغو فيانا في منصب مدير كرة القدم، وذلك خلفا لتيكسيكي بيغريستين الذي سيرحل عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا).

ويعمل بيغريستين في هذا المنصب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012، بعد أن شغل نفس المنصب في برشلونة خلال الفترة بين عامي 2003 إلى 2010، ويرجع له الفضل على نطاق واسع أنه وراء إقناع مواطنه الإسباني جوسيب غوارديولا بتولي القيادة الفنية لمانشستر سيتي.

وساند بيغريستين غوارديولا في انطلاقته بعالم التدريب في برشلونة، حيث يرتبط الثنائي بصداقة قوية منذ أن تزاملا في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة من أوائل حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي "نؤكد أن بيغريستين سيغادر منصبه بنهاية الموسم الجاري 2024-2025".

وفي عهد الثنائي غوارديولا وبيغريستين، عاش سيتي فترة ذهبية محرزا لقب الدوري 6 مرات، بما في ذلك الأربعة الأخيرة تواليا، كما فاز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا من بين إنجازات عدة.

وأشار البيان إلى أن تيكسيكي سيرحل عن منصبه بعد 12 عاما كانت عامرة بالألقاب، وسينهي مشواره بعد مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بالصيف المقبل، وسيخلفه البرتغالي هوغو فيانا من سبورتينغ لشبونة.

وتابع النادي الإنجليزي أن فيانا سيبدأ مهام عمله في صيف 2025، لكنه سيتعاون بالتنسيق مع تيكسيكي في الأشهر القادمة لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية.

وأتم مانشستر بيانه بأنه يتطلع لتكريم تيكسيكي بيغريستين في نهاية الموسم تقديرا لإنجازات النادي تحت قيادته.