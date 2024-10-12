تغريم والد الكوري الجنوبي سون بسبب سوء معاملة الأطفال

أمرت محكمة في كوريا الجنوبية والد نجم توتنهام الإنجليزي لكرة القدم سون هيونغ-مين بدفع غرامة بنحو 2220 دولارا، بسبب سوء معاملة الأطفال في أكاديميته، بحسب ما ذكرت تقارير.

وسون وونغ-جونغ هو لاعب كرة قدم سابق كتب مذكراته الأكثر مبيعا وتوضح كيف ساعد ابنه في أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

ولكن هذه السنة تقدمت عائلة أحد الطلاب في أكاديميته بشكوى بسبب سوء المعاملة، وضربه من قبل سون هيونغ-يون شقيق لاعب توتنهام، مما خلّف كدمة كبيرة على فخذه الأيسر.

وبحسب العائلة، واجه الطالب وزملاؤه اعتداء لفظيا من قبل سون الوالد.

وأمرت المحكمة سون وونغ-جونغ وسون هيونغ-يون وشخصا ثالثا بدفع غرامة بقيمة 3 ملايين وون لانتهاك قانون رعاية الطفل، بحسب وكالة يونهاب للأنباء ووسائل إعلام كورية جنوبية أخرى.

وفرض أيضا على الثلاثي -الذي يمكنه استئناف العقوبة في غضون أسبوع- وجوب إكمال 40 ساعة من الجلسات التعليمية حول إساءة معاملة الأطفال.

وجاء قرار محكمة تشونشيون الجمعة بعد توجيه النيابة العامة الاتهامات بحق الأشخاص الثلاثة في أغسطس/آب وطلبها فرض الغرامة عليهم. وكان والد سون قد أقر بوقوع الحادث، لكنه نفى أن يكون اعتداء جسديا.

وقال -في بيان- إنه "لم تكن هذه الحادثة عقوبة جسدية، بل كانت عملا متفقا عليه بشكل متبادل كجزء من التدريب البدني". وأضاف أن اللاعب جاء في المركز الأخير في سباق وكان من المفترض أن "يُضرب مرة واحدة" على فخذه.

واعترف سون (62 عاما) بأن أساليب تدريبه لم ترق إلى مستوى المعايير الجديدة لحقوق اللاعبين، موضحا "سأقوم ببعض البحث الذاتي لتعويض إصراري على أسلوبي".