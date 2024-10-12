الركراكي مدرب المغرب يحدد موعد عودة مزراوي نجم يونايتد

قال مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي إن نجم مانشستر يونايتد نصير مزراوي قد يعود للعب في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويغيب مزراوي (26 عاما) عن الملاعب حتى يتعافى من عملية جراحية، واضطر إلى الانسحاب من تشكيلة المغرب الذي يخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وخضع الظهير الأيمن السابق لأياكس أمستردام وبايرن ميونخ لجراحة بعد معاناته من خفقان في القلب. وكان من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة، لكنه قد يعود قبل ذلك.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن مصدرا في مانشستر يونايتد قال إن الظهير الأيمن يعاني من "حالة شائعة نسبيا" لذا من المتوقع أن يتعافى بشكل كامل.

ويشعر المدرب الركراكي أيضا بتفاؤل ويأمل في أن يكون مزراوي جاهزا للعب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال "نصير مزراوي لا يعاني من مرض خطير.. نأمل أن يكون معنا في المعسكر المقبل في نوفمبر".

وأثار مزراوي إعجاب الجميع منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في الصيف بعقد يمتد لـ4 سنوات، وكان حاضرا دائما في مركز الظهير الأيمن، حيث شارك في 10 مباريات.

ولعب مزراوي تحت قيادة مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ في أياكس الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2017 و2022، وفاز بـ3 ألقاب في الدوري مع النادي الهولندي وآخر مع بايرن ميونخ الذي ارتدى قميصه بين 2022 و2024.