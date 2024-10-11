هل يُقال مانشيني بعد خسارة السعودية أمام اليابان بتصفيات المونديال؟

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن الإيطالي روبرتو مانشيني -المدير الفني للمنتخب (الأخضر)- باق في منصبه حتى نهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخسر المنتخب السعودي بهدفين دون رد أمام ضيفه منتخب اليابان، أمس الخميس، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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ورفع منتخب اليابان، الذي لم يغب مطلقا عن كأس العالم منذ نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا، رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل التحليق في الصدارة منفردا، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب السعودي، الذي تكبد خسارته الأولى في المجموعة، عند 4 نقاط، ليتراجع للمركز الثالث، متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب أستراليا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

وأكد المسحل -في حديث لوسائل الإعلام- أنه "شكرا للجمهور الذي حضر ودعم المنتخب ونعتذر لهم. لقد قدمنا أداء جيدا، لكن النتيجة مؤلمة بلا شك وأمامنا 7 مباريات قادمة سنركز فيها على تحقيق هدفنا وهو التأهل للمونديال، أغلقنا ملف مباراة اليوم وننظر للقادم".

وأضاف "لم نكن سيئين أمام اليابان، ولدينا مشكلة في تسجيل الأهداف والمدرب يدرك ذلك، وسترون ما يرضيكم. فقط ادعمونا بوقفتكم ونقدكم البناء".

ومن المقرر أن تقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي السعودية مع البحرين في جدة، واليابان مع أستراليا في سايتاما، والصين مع إندونيسيا في تشنغدو.

ووزعت المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا للمونديال على 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى المونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.