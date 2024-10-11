بدأ النجم البرازيلي (44 عاما) مسيرته الاحترافية في البرازيل قبل أن ينتقل إلى أوروبا، حيث تألق مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عامي 2004 و2005. واستمر مع ميلان والمنتخب البرازيلي، حيث لعب دورا محوريا في فوز البرازيل بكأس العالم 2002.