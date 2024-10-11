هالاند يحطم رقما صمد 90 عاما وإنجلترا تخسر وإيطاليا تتعادل بأمم أوروبا

واصل المهاجم إرلينغ هالاند كتابة تاريخ جديد في كرة القدم، اليوم الخميس، بعدما سجل ثنائية في فوز النرويج 3-صفر على سلوفينيا بدوري الأمم الأوروبية ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 34 هدفا، ويحطم الرقم الذي ظل صامدا لمدة 90 عاما.

وافتتح هالاند التسجيل بعد 7 دقائق من بداية المباراة ليتساوى مع يورجن يوفي، الذي جاء آخر أهدافه الدولية البالغة 33 هدفا ضد منتخب نمساوي دولي للهواة في يونيو/حزيران 1934، وفي الدقيقة 62 حطم هذا الرقم بتسديدة معتادة بالقدم اليسرى لم تمنح حارس مرمى سلوفينيا يان أوبلاك أي فرصة للتصدي لها.

وكاد هالاند (24 عاما) يحطم الرقم القياسي في وقت مبكر من الشوط الثاني لكنه سدد برأسه فوق العارضة، وبعد دقائق قليلة ضاعف زميله المهاجم ألكسندر سورلوث النتيجة لصالح النرويج قبل أن يكتب مهاجم مانشستر سيتي اسمه في كتب التاريخ بهدفه 34 في 36 مباراة دولية، وبفارق أقل من 9 مباريات عن يوفي.

وبهذا الفوز تتصدر النرويج، التي لم تتأهل إلى أي مسابقة كبرى منذ بطولة أوروبا 2000، المجموعة برصيد 7 نقاط وتتقدم بفارق 3 نقاط على النمسا وسلوفينيا بينما تتذيل كازاخستان ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ثنائية بافليديس تقود اليونان للفوز على إنجلترا

حققت اليونان أول فوز لها على إنجلترا، إذ سجل فانجيليس بافليديس ثنائية خلال فوز مستحق لليونان 2-1 على ملعب ويمبلي في مباراة الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح بافليديس التسجيل لليونان في وقت مبكر من الشوط الثاني بتسديدة قوية، وقد ألغيت 3 أهداف أخرى لليونان أمام المنتخب الإنجليزي الذي بدا مفككا.

وبدا أن جود بلينجهام أنقذ إنجلترا من الهزيمة عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة 87 لكن بافليديس واصل تألقه وخطف هدف الفوز لليونان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع إذ سدد كرة من مسافة قريبة سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد.

ورفعت اليونان رصيدها إلى 9 نقاط لتتصدر المجموعة بينما تلقت إنجلترا، التي يقودها المدرب المؤقت لي كارسلي، أول هزيمة لها في المجموعة ليتجمد رصيدها عند 6 نقاط في المركز الثاني.

إيطاليا تهدر تقدمها وتتعادل 2-2 مع بلجيكا

أهدرت إيطاليا تقدمها 2-صفر بعد طرد لورينتزو بيليجيرني لتتعادل 2-2 مع بلجيكا لكنها احتفظت بصدارة المجموعة الثانية من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وسجلت إيطاليا هدفا مبكرا في أول دقيقة من المباراة عندما أطلق الجناح فيديريكو ديماركو كرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء قابلها أندريا كامبياسو وسدد الكرة تصدى لها حارس بلجيكا كوين كاستيلز ثم وضع كامبياسو الكرة المرتدة في الشباك.

وضاعفت إيطاليا النتيجة في الدقيقة 24 عندما أرسل ديماركو الكرة عرضية لتجد كامبياسو مرة أخرى على الجهة المقابلة الذي حرمه كاستيلز من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة، لكن المهاجم ماتيو ريتيجي استغل الكرة المرتدة من الحارس ووضعها في الشباك.

وطُرد بيليجريني بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد لخطأ ارتكبه على آرثر ثيات.

وقلص مكسيم دي كويبر الفارق في الدقيقة 42، إذ سدد من حافة منطقة الجزاء بعد ركلة حرة لعبت قصيرة. وأدركت بلجيكا التعادل في الدقيقة 61 عندما سجل ليوناردو تروسار من مسافة قريبة.