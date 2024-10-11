موعد مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
11/10/2024-|آخر تحديث: 11/10/202412:55 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
نستعرض موعد مباراة مصر ضد موريتانيا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، ويديرها الحكم التشادي الحاجي محمد، وتبدأ الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا
تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات:
- beIN Sports HD 2
- ONTime Sports
- MBC Masr
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
التقى المنتخبان في 3 مباريات سابقة، فازت فيها مصر في مباراتين وانتهت الثالثة بالتعادل.
تتصدر مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين على الرأس الأخضر وبوتسوانا.
المصدر : الجزيرة