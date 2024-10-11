موعد مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مصر ضد موريتانيا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، ويديرها الحكم التشادي الحاجي محمد، وتبدأ الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات:

beIN Sports HD 2

ONTime Sports

MBC Masr

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى المنتخبان في 3 مباريات سابقة، فازت فيها مصر في مباراتين وانتهت الثالثة بالتعادل.

تتصدر مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين على الرأس الأخضر وبوتسوانا.