هل انتحر جورج بالدوك المدافع السابق لمنتخب اليونان؟

كشفت وسائل إعلام يونانية -أمس الأربعاء- عن العثور على جورج بالدوك مدافع باناثينايكوس اليوناني ميتا في حمام السباحة بمنزله في أثينا.

وقالت الشرطة اليونانية إنه لا يوجد دليل على أي عمل جنائي في وفاة بالدوك (31 عاما)، مدافع فريق شيفيلد الإنجليزي السابق.

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وذكرت وزارة حماية المواطنين اليونانية -في بيان لها اليوم الخميس- أن "مديرية أمن أتيكا أجرت تحقيقا أوليا في الواقعة.. تم استدعاء طبيب شرعي لمكان الواقعة وفحص الجثة دون العثور على أي دليل لعمل جنائي".

وتابع البيان "بالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة بتفتيش المنزل لمعرفة إذا ما كان هناك أثار لأي عملية سرقة وجاءت النتيجة سلبية".

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه ستكون هناك دقيقة حداد في مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره اليوناني، مساء اليوم الخميس، ببطولة دوري الأمم الأوروبية في ملعب "ويمبلي"، إذ سيرتدي لاعبو الفريقين الشارات السوداء.

بدوره، ذكر الاتحاد الأوروبي (يويفا) أنه ستكون هناك دقيقة حداد أخرى في مباراة المنتخب اليوناني على أرضه أمام أيرلندا الأحد المقبل.

وُلد بالدوك في باكنغهام، وهو أحد أبرز لاعبي شيفيلد، إذ انضم إلى النادي عام 2017 وساعده على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، في عامي 2019 و2023.

خاض مع شيفيلد 219 مباراة ضمن مختلف المسابقات، مسجلا 6 أهداف وصانعا 16 تمريرة حاسمة. وانتقل إلى باناثياكوس في مايو/أيار الماضي بعقد يمتد حتى 2027، بعد هبوط شيفيلد يونايتد مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية في إنجلترا.

ينحدر اللاعب من أصل يوناني من جهة والده، وانضم إلى المنتخب عام 2022 ولعب بقميصه 12 مباراة، آخرها في تصفيات كأس العالم أمام جورجيا في مارس/آذار الماضي.