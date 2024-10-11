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16 لاعبا لم ينالوا بطاقة حمراء في مسيرتهم

المهاجم الأسطوري لريال مدريد راؤول غونزاليس خاض 741 مباراة طيلة 16 عاما بدون بطاقة حمراء (غيتي)
11/10/2024-|آخر تحديث: 11/10/202402:15 م (بتوقيت مكة المكرمة)

كرة القدم رياضة تتطلب الاحتكاك الجسدي والالتحامات، لذلك فإن احتمال حصول اللاعب على بطاقة حمراء قبل نهاية المباراة تكون دائما عالية جدا، لكن البعض حققوا هذا الإنجاز النادر.

ويمكن أن يحصل لاعبو كرة القدم على بطاقة حمراء لأسباب عديدة مثل ارتكاب خطأ متعمد أو التظاهر أو حتى الرد على الحكم.

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ويُعتبر السير ستانلي ماتيوز أحد أعظم اللاعبين البريطانيين على مر العصور، حيث لم يتلق أي بطاقة صفراء أو حمراء خلال مسيرته الطويلة التي استمرت 33 عاما (193-1965).

كما لم يتعرض نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا -الذي أعلن اعتزاله الاثنين الماضي- للطرد طيلة 1016 مباراة خاض أغلبها مع النادي الكتالوني.

وهؤلاء 16 لاعبا لم يتلقوا البطاقة الحمراء بمسيرتهم:

 

1-الإنجليزي ستانلي ماتيوز (770 مباراة)

2-الفرنسي ميشيل بلاتيني (652 مباراة)

3-الإنجليزي غاري لينيكر (500 مباراة)

4-الفرنسي دومينيك روشيتو (571 مباراة)

5-الإسباني راؤول غونزاليس (741 مباراة)

6-الفرنسي كريم بنزيمة (مسيرته مستمرة)

كريمة بن زيمة لم يتلق أي بطاقة حمراء طيلة مسيرته الكروية التي لا تزال مستمرة (غيتي)

7-الإسباني أندريس إنييستا (116 مباراة)

8-الأرجنتيني هيرنان كريسبو (453 مباراة)

9-الألماني فيليب لام (448 مباراة)

الألماني فيليب لام لم يتعرض للطرد خلال مسيرته الكروية (غيتي)

10-البرتغالي جواو موتينيو (أكثر من 800 مباراة)

11- الإيطالي غيتانو شيريا (700 مباراة)

12-الألماني ماركو بودي (460 مباراة)

13-الويلزي ريان غيغز (963 مباراة)

Ryan Giggs of Manchester United on his 900th appearance (Photo by AMA/Corbis via Getty Images)
الويلزي غيغز النجم السابق لمانشستر يونايتد من بين اللاعبين الذين لم يطردوا (غيتي)

14-اليوناني جيورجوس سيديريس (284 مباراة)

15-الإيرلندي آرون هيوز (455 مباراة)

16-الأيرلندي داميان داف (590 مباراة)

المصدر : مواقع إلكترونية

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