16 لاعبا لم ينالوا بطاقة حمراء في مسيرتهم

كرة القدم رياضة تتطلب الاحتكاك الجسدي والالتحامات، لذلك فإن احتمال حصول اللاعب على بطاقة حمراء قبل نهاية المباراة تكون دائما عالية جدا، لكن البعض حققوا هذا الإنجاز النادر.

ويمكن أن يحصل لاعبو كرة القدم على بطاقة حمراء لأسباب عديدة مثل ارتكاب خطأ متعمد أو التظاهر أو حتى الرد على الحكم.

ويُعتبر السير ستانلي ماتيوز أحد أعظم اللاعبين البريطانيين على مر العصور، حيث لم يتلق أي بطاقة صفراء أو حمراء خلال مسيرته الطويلة التي استمرت 33 عاما (193-1965).

كما لم يتعرض نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا -الذي أعلن اعتزاله الاثنين الماضي- للطرد طيلة 1016 مباراة خاض أغلبها مع النادي الكتالوني.

Today would have been Sir Stanley Matthews’ 101st birthday. A true gent and forever a #SCFC legend. pic.twitter.com/Sz3lrQylog

— Stoke City FC (@stokecity) February 1, 2016