موعد مباراة المغرب ضد أفريقيا الوسطى بالتصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره أفريقيا الوسطي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026.

وبالنظر إلى كونه متأهلا سلفا بصفته البلد المنظم، فإن المنتخب المغربي تحكمه أولويات وأهداف أخرى ذات طابع فني في مجملها، وينطلق من رؤية وتطلعات الاتحاد المغربي لكرة القدم الساعي إلى تحضير الخلف من اللاعبين الشباب للتحديات الكبرى القارية والدولية.

في المقابل، تكتسي المباراة أهمية بالغة بالنسبة للمنتخب الضيف الذي سيخوض اللقاءين معا على أرض منافسه، مثل عديد من المنتخبات الأفريقية التي اضطرت لاستقبال منافسيها خارج أرضها وتحديدا في المغرب بسبب تشدد الاتحادين الأفريقي (كاف) والدولي (فيفا) لكرة القدم في المعايير المطلوب توفرها في الملاعب لاحتضان المباريات الدولية.

ويتصدر المغرب ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط من فوزين على الغابون (4-1) وليسوتو (2-0).

في حين يحتل منتخب أفريقيا الوسطى المركز الثالث بـ3 نقاط من فوز وهزيمة بالتساوي مع الغابون منافسه المباشر حتى الآن على البطاقة الوحيدة المتاحة عن هذه المجموعة.

موعد مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأولى السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على الملعب الشرفي بوجدة، وتنطلق الساعة العاشرة (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة على الهواء مباشرة على القنوات التالية:

beIN Sports HD 4

Arryadia TNT HD

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.