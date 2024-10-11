موعد مباراة البرتغال ضد بولندا بدوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب البرتغالي اختبارا صعبا أمام مضيفه البولندي في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتسعى البرتغال، بطلة النسخة الأولى موسم 2018-2019، إلى الفوز الثالث تواليا بعد تغلبها على كرواتيا وأسكتلندا بنتيجة واحدة 2-1.

ويواصل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز اعتماده على القائد المخضرم نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو (39 عاما) الذي أنقذه من الإحراج في المباراة الأخيرة أمام أسكتلندا بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 88، رافعا رصيده إلى 132 هدفا في 212 مباراة دولية، وإلى 901 هدف في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب.

ويتطلع رونالدو الذي رفع رصيده إلى 905 أهداف في مسيرته بعدما سجل 4 أهداف مع النصر في مسابقتي الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى الوصول إلى عتبة الـ1000 هدف.

وكان صرّح سابقا بأن "الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، كما تعلم. أنا لا أحطم الأرقام القياسية، إنها الأرقام القياسية التي تطاردني. لذلك أنا سعيد. لكن بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو التأكيد على العمل الجماعي".

موعد مباراة البرتغال وبولندا والقنوات الناقلة

تقام المباراة السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على الملعب الوطني بوارسو. وتنطلق صفارة البداية في العاشرة إلا الربع مساء (21:45) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

beIN Sports HD 1

يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.