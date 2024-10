شاهد.. عراك عنيف بين عمال ملعب "كامب نو" يسفر عن إصابات

دخل العشرات من عمّال البناء في ملعب "كامب نو" الجديد ببرشلونة في شجار كبير، حسب ما قاله مصدر في شرطة كتالونيا اليوم الجمعة.

وأفاد المصدر بأنّ 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بعد شجار شارك فيه ما بين 20 إلى 30 شخصا قبل أن يتم فضّه، وأكد المصدر أنه لم يتم إلقاء القبض على أحد، ولم يواجه أحد اتهامات حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بعض عمال البناء استخدموا ألواحا خشبية في أثناء الشجار، قبل أن يتدخل المسؤولون عن العمل -وهم مقاولون خارجيون عيّنهم النادي الكتالوني من أجل متابعة أعمال تجديد الملعب- من أجل الفصل بين المتورطين في الإشكال.

وكان النادي الكتالوني قد تعهد في وقت سابق بالعودة إلى ملعبه "كامب نو" قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يحدد موعدا لذلك حتى الآن.

وقالت إيلينا فورت نائبة رئيس النادي، الاثنين الماضي، إن "النادي يعمل على أن يكون الملعب جاهزا للعودة قبل نهاية العام".

ومن المقرر أن تبلغ سعة الملعب الجديد 62 ألف متفرج، على أن يتم الانتهاء من الأعمال بحلول بداية موسم 2026-2027 بسعة إضافية تصل إلى 105 آلاف متفرج.

ومنذ بدء الأعمال عام 2023، انتقل برشلونة مؤقتا لخوض مبارياته التي يستضيفها إلى الملعب الأولمبي الواقع على تلة مونتجويك في المدينة.

