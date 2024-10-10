هذا ما حصل مع زملاء إنييستا السابقين في أكاديمية لاماسيا

التحق أندرياس إنييستا بأكاديمية برشلونة لكرة القدم "لاماسيا" في سن الـ12 وزامل عديدا من اللاعبين، منهم من أصبح من الأساطير أمثال كارليس بويول و فيكتور فالديس، ومنهم من أخفق في إثبات نفسه ولم يغادر دوري الدرجة الثانية.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على مصير هؤلاء اللاعبين الذين انضم إليهم "الرسام" عام 1996.

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خوان خوسيه ألفارو (خوانيتو)

خاض 219 مباراة مع عديد من الأندية في دوري الدرجة الثانية وعلّق حذاءه عام 2015.

جيرارد أوتيت

لعب 9 مواسم في دوري الدرجة الثانية، مع ليفانتي وسبورتينغ.

خوسيه فيكتور كورتيس

خاض 23 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

خوفري ماتيو

لعب 25 مباراة إلى جانب إنييستا في الفريق الرديف لبرشلونة وخاض 283 مباراة في دوري الدرجة الثانية.

ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في سن 17 عاما تحت قيادة المدرب لويس فان خال، في اليوم الأخير من موسم 97-98.

سجل هدفا وحيدا لفريق برشلونة. وكان أحد أكثر اللاعبين الواعدين في تلك الحقبة، لكنه لم يتمكن من إثبات نفسه في الفريق الأول.

https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/1417556191635517440

كارليس بويول

أحد أفضل اللاعبين في تاريخ برشلونة والمنتخب الإسباني. أمضى حياته المهنية بأكملها في نادي برشلونة.

لعب ما لا يقل عن 378 مباراة إلى جانب إنييستا مع برشلونة والمنتخب الإسباني.

بيبي رينا

لعب 24 مباراة إلى جانب إنييستا، جميعها مع المنتخب الإسباني.

لعب لكل من فياريال، وليفربول، وبايرن، ونابولي، وميلان، وأستون فيلا، ولاتسيو. ولا يزال يقاتل في كومو. كان جزءًا من فريق بطل العالم عام 2010.

ماريو روساس

لعب مباراته الأولى والوحيدة في دوري الدرجة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة في اليوم نفسه الذي ظهر فيه جوفري ماتيو لأول مرة.

كما لعب 3 مباريات أخرى في كأس الملك رفعت عدد مرات ظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة إلى 5 مباريات.

لعب 231 مباراة في دوري الدرجة الثانية، معظمها مع كاستيلون.

خيسوس سانشيز

لم يتمكن من الظهور في الفريق الأول، انتقل إلى مالقا وخاض 86 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني بين بالومبيديكا لنينسي، سان فرناندو، مليلية وإل بالو. واعتزل عام 2018.

أوسكار ألفاريز

لعب 3 مباريات في دوري الدرجة الأولى بقميص أوفييدو. وقضى مسيرته في دوري الدرجة الثانية (135 مباراة).

هارونا بابانجيدا

خاض 38 مباراة مع إنييستا في الفريق الرديف لبرشلونة.

لم يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني، لكنه لعب في دوري الدرجة الأولى الألماني (مباراة واحدة مع ماينز) وفي الدرجة الأولى الهولندية (7 مباريات مع فيتيس). بالإضافة إلى ذلك، لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا مع أولمبياكوس اليوناني.

https://twitter.com/Cadiz_CFNG/status/1841026290599534683

الحارس خوسيه ميغيل بيرموديز

لعب 325 مباراة في دوري الدرجة الثانية، والآن هو مدرب حراس المرمى في خيمكي الروسي.

غابري غارسيا

أمضى 7 مواسم في صفوف البارسا. وكان جزءا من الفريق الذي فاز بالدوري ودوري أبطال أوروبا مع ريكارد في موسم 2006-2007.

خاض 24 مباراة إلى جانب إنييستا في برشلونة، قبل أن يلتحق بفريق أياكس أمستردام، حيث أمضى 4 مواسم أخرى وفاز بلقبين في الدوري الهولندي، قبل الانتقال إلى سيون السويسري.

ألبرت جوركير

لعب 24 مباراة مع إنييستا في الفريق الأول والرديف لبرشلونة، وكان جزءا من الفريق الأول أعوام 2003-2004 و2008-2009.

عندما غادر برشلونة، لعب 33 مباراة في دوري الدرجة الثانية مع جيرونا.

الحارس أليكس موراغيز

لم يتمكن من الوصول إلى الفريق الأول وكان جزءا من فريق ليدا الذي لعب في دوري الدرجة الثانية في موسم 1998-1999.

مويسيس بيريرو

خاض 26 مباراة إلى جانب إنييستا في الفريق الرديف لبرشلونة. وفشل في الانضمام إلى الفريق الأول. قضى معظم مسيرته في دوري الدرجة الثانية.

إميليو رويز

خاض 7 مباريات في دوري الدرجة الثانية مع بالاموس واعتزل عام 2007 وكان باراكالدو هو فريقه الأخير.

الحارس خافي رويز

لعب 3 مباريات مع إنييستا مع الفريق الرديف لبرشلونة وخاض 15 مباراة في دوري الدرجة الثانية، 10 مع ناستيك و5 مع ألميريا.

فرانسيسكو سانشيز (كورو)

لعب 497 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، واعتزل نهاية الموسم الماضي عن عمر يناهز 43 عاما.

سيرجيو سانتاماريا

خاض 7 مباريات إلى جانب إنييستا في الفريق الرديف لبرشلونة.

لعب 6 مباريات في دوري الدرجة الأولى مع برشلونة، وخاض أكثر من 100 مباراة في دوري الدرجة الثانية.

لويس سيركو

لم يستطع اللعب في الفريق الأول لبرشلونة ولا في الرديف، وخاض 152 مباراة في دوري الدرجة الثالثة.

ألبرت سوريا

لعب 120 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

روبرتو تراشوراس

لعب 42 مباراة مع إنييستا في الفريق الرديف لبرشلونة.

خاض 3 مباريات فقط مع الفريق الأول لبرشلونة، تحت قيادة ريكساتش، واحدة في دوري أبطال أوروبا، وثانية في الدوري، وأخرى في الكأس.

استقر في الدرجة الأولى في رايو فايكانو، ولعب 171 مباراة في الدرجة الأولى و212 مباراة في الدرجة الثانية.

خورخي ترويتيرو

قضى مسيرته في دوري الدرجة الثانية (223 مباراة) تنقل خلالها بين ميريدا ومليلية ولوسينا، كما لعب في الدوري القبرصي.

الحارس فيكتور فالديس

يعد أفضل حارس مرمى في تاريخ النادي كان أكبر من إنييستا بسنتين فقط، وعاشا معا وقتا رائعا في الكامب نو. خاض 480 مباراة بين برشلونة الرديف والفريق الأول والمنتخب الإسباني.

https://twitter.com/21zz5/status/1842937468833645051

فرانسيسكو خافيير فيلار

لعب لكل من كاديت والفريق الأول والرديف لجوفنيل وفريق برشلونة (ج).